Starliner reporté, le Duguay-Trouin réceptionné, vol touristique dVirgin Galactic... Les cinq images de la semaine

Boeing reporte le vol habité de Starliner

Le lundi 7 août, le géant américain Boeing a annoncé que sa capsule Starliner serait prête au plus tôt en mars 2024, alors même que l’engin devait assurer en juillet son premier vol test habité et ce après plusieurs reports successifs. Une situation compromettante pour Boeing, qui aurait englouti plus de 1,5 milliard de dollars dans Starliner, alors que SpaceX, son concurrent, a déjà assuré un vol test habité et 9 vols avec équipage.

Le Duguay-Trouin est arrivé à bon port

© Naval Group

Le ministère des Armées a annoncé jeudi 10 août que le sous-marin nucléaire d’attaque Duguay-Trouin (SNA) construit par Naval Group avait été livré à la Marine nationale après plusieurs mois d’essais en mer. Après le Suffren, entré en service le 3 juin 2022, c'est le deuxième sous-marin du programme Barracuda, qui vise à remplacer la flotte actuelle par six navires plus performants d'ici 2030.

Les premiers touristes de l'espace

© Virgin Galactic

L’envoi de touristes dans l’espace est désormais une réalité pour Virgin Galactic, tel que son fondateur, Richard Branson, l’avait rêvé il y a près de vingt ans au moment de la création de cette entreprise. Le vaisseau VSS Unity a effectué un vol suborbital, jeudi 11 août, avec à son bord trois touristes. L’entreprise aurait vendu quelque 800 tickets pour l’espace, dont 600 entre 2005 et 2014 pour une somme comprise entre 200 000 et 250 000 dollars, et 200 depuis 2015, pour un montant unitaire plus élevé de 450 000 dollars.

Le mois le plus chaud jamais enregistré

© Copernicus

Le programme européen Copernicus d'observation de la planète l'a confirmé le 8 août : le mois de juillet 2023 a été le mois plus chaud jamais enregistré, avec des températures anormalement élevées sur terre et en mer. La température moyenne en juillet était 0,7°C plus élevée que la moyenne des mois de juillet pour les années 1991 à 2020. Le mois de juin 2023 avait déjà battu le précédent record de température pour un mois de juin, selon Copernicus, qui fonde ses calculs sur un ensemble de données remontant à 1950.

A Massy, un chantier monumental pour les RER B et C

© SNCF

L’une des plus grandes grues du monde a permis de remplacer les ponts de Chartres et Gallardon le 8 août 2023 à Massy (Essonne), en moins de 24 heures. L’opération «Chagall» (pour Chartres-Gallardon), conjointe entre la SNCF et la RATP, a bénéficié d’un budget de 116 millions d’euros, et a mobilisé depuis 2020 jusqu’à 200 personnes sur le chantier. Les anciens ouvrages dataient des années 1920 et comportaient une culée fissurée et des défauts dus à la rouille.