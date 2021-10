Starliner, la capsule spatiale de Boeing, ne décollera finalement pas avant 2022

© Nasa Commercial Crew and Boeing Space

15 jours gratuits et sans engagement

Les déconvenues s'accumulent pour le constructeur américain Boeing. Lors d'une conférence de presse organisée mardi 19 octobre, le groupe a indiqué qu'il faudrait attendre au minimum le premier semestre 2022 pour que sa capsule spatiale Starliner décolle à nouveau et tente de rejoindre la Station spatiale internationale (ISS). Si ce test crucial s'avère concluant, un vol d'essai, comprenant cette fois un équipage, pourrait avoir lieu à peu près six mois plus tard.