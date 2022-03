Starbucks, Pepsi et Coca-Cola suspendent leurs activités en Russie

NEW YORK (Reuters) - Starbucks a déclaré mardi qu'il fermait ses cafés et suspendait l'ensemble de ses activités en Russie, tandis que Coca-Cola et Pepsi ont annoncé l'arrêt temporaire des ventes de leurs boissons dans le pays, des décisions survenant à la suite de l'invasion de l'Ukraine.