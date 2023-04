Stabilité en vue pour les actions en Europe

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture vendredi, de nouveaux avertissements sur la dégradation de la conjoncture économique américaine incitant les investisseurs à la prudence.

Les premières indications disponible donnent une progression de 0,12% pour le CAC 40 parisien et pour l'EuroStoxx 50, de 0,04% pour le FTSE à Londres et un repli de 0,06% pour le Dax à Francfort.

Le marché parisien et le Stoxx 600 se dirigent vers une cinquième séance de hausse consécutive mais le courant acheteur se fait plus faible en cette fin de semaine.

Les statistiques américaines publiées jeudi n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale: l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité "Philly Fed" a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté.

"Nous pensons que les Etats-Unis entreront en récession vers le milieu de l'année", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale chez Commonwealth Bank of Australia. "Mais le problème pour la Réserve fédérale est le niveau toujours élevé de l'inflation. Elle devra encore augmenter ses taux encore au moins une fois".

A WALL STREET

Les principaux indices boursiers américains ont terminé en baisse jeudi après les résultats trimestriels décevants de sociétés telles que Tesla et AT&T.

L'indice Dow Jones a cédé 0,33% à 33.786,62 points, le S&P-500 a perdu 0,60%, à 4.129,79 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,80% à 12.059,56 points.

Le rebond du S&P 500 en début d'année devrait être mis à l'épreuve par la publication des résultats du premier trimestre, que les investisseurs prévoient ternes. Jusqu'à présent, les analystes prévoient une baisse de près de 5% en glissement annuel des bénéfices des entreprises de l'indice, selon les données de Refinitiv.

Tesla a reculé de 9,7% après avoir affiché sa plus faible marge brute trimestrielle en deux ans et a indiqué qu'il continuerait à réduire ses prix. L'opérateur mobile AT&T a chuté de 10,4% après la publication d'un chiffre d'affaires et flux de trésorerie disponible inférieurs aux attentes.

Les investisseurs cherchent également à déterminer la trajectoire à venir des taux d'intérêts, alors que beaucoup s'attendent à voir la Fed maintenir sa politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu.

EN ASIE

L'indice Nikkei recule légèrement (-0,33%) en attendant la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon la semaine prochaine, au cours de laquelle certains acteurs du marché s'attendent à ce qu'elle modifie sa politique de contrôle de la courbe des taux.

L'inflation globale s'est maintenue à 3,1% sur un an en mars, soit toujours au-dessus de l'objectif de la banque centrale, et en excluant les prix de l'énergie et des produits alimentaires frais, l'indice CPI a accéléré à 3,8%, son rythme le plus rapide depuis 1981.

En Chine, les marchés actions baissent, plombées par la fragilité de la reprise économique du pays et par le recul des valeurs de l'intelligence artificielle pour lesquelles l'engouement des investisseurs semble retomber.

L'indice CSI 300 cède 1,19% et le SSE Composite de Shanghai 1,23%.

TAUX/CHANGES

Les rendements des bons du Trésor sont toujours à la hausse dans les échanges en Asie après les statistiques décevantes publiées la veille aux Etats-Unis.

Le dix ans s'affiche à 3,5242% et le deux ans à 4,1284%.

Le dollar est inchangé face aux autres grandes devises mondiales et l'euro se maintient sous 1,1 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est quasiment stable alors que des données économiques américaines décevantes et une augmentation des stocks d'essence aux Etats-Unis soulèvent des inquiétudes concernant une récession et un ralentissement de la demande mondiale.

Le Brent cède 0,1% à 81,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 77,29 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)