Sprint veut accélérer dans l’emballage

Foad Rad est quelqu’un qui va vite, très vite. Est-ce pour cela que le groupe qu’il préside s’appelle Sprint? Le raccourci est facile mais pas si loin de la réalité… Rarement, en effet, dans le secteur de l’impression, un groupe avait connu une ascension aussi fulgurante : quinze acquisitions en cinq ans, une activité multipliée par vingt en sept ans ! « Nous ne rachetons pas des entreprises pour éliminer des concurrents mais parce que recherchons des complémentarités dans les services et les produits - explique Foad Rad - l’objectif, au bout du compte, est que nous puissions fournir au client tout ce dont il a besoin en direct, sans avoir besoin de recourir à la sous-traitance, pour répondre à ses impératifs de time-to-market ». En quinze ans, en partant d’une petite reprographie de 30 m² créée à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Foad Rad, a bâti un groupe qui pèse aujourd’hui 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 620 personnes. Ses spécialités, multiples, se sont rassemblées au fil des rachats : brochures, catalogues, prospectus, affiches, marketing direct, grand format, PLV, packaging, ….

Boîtes pliantes

Les opérations les plus significatives sont sans doute les intégrations successives de Rivaton en 2019, de Fabrègue en 2020 et de Chabrillac en 2021. À chaque fois, la logique est la même : mettre la main sur une expertise, une technologie, un marché. Rivaton a ainsi permis au groupe de se développer dans l’offset pour l’impression de catalogues, dépliants, mailings quand Fabrègue lui a offert une possibilité de diversification dans la fabrication de boîtes pliantes et l’impression rotative alors que Chabrillac lui a donné une expertise dans l’affiche et la PLV. Auparavant, le groupe avait racheté le spécialiste des catalogues de luxe Leclerc, le prestataire de design et marketing Advence ou encore Axiom Graphic et Alliance Partenaires Graphiques qui proposent des services d’impression commerciale. Pour financer ces rachats, l’entreprise recourt au financement bancaire associé à l’autofinancement. « Nous ne dépendons d’aucun fonds d’investissement, cela nous donne beaucoup plus liberté dans la stratégie que nous souhaitions mettre en œuvre » assure Foad Rad, aujourd’hui propriétaire de 82% du capital du groupe qu’il a fondé. Profitant des opportunités sur le marché, souvent dans le cadre des transmissions d’entreprises, Foad Rad a su trouver les bonnes occasions pour se développer dans un secteur que beaucoup d’analystes donnaient pour mort face à la montée d’Internet et du numérique. « Tant que les entreprises auront besoin de communiquer, de vendre, de promouvoir leurs produits elles auront besoin de papier imprimé, en complément des campagnes digitales », assure-t-il.

Guichet unique

Toujours en quête de nouvelles acquisitions - un rachat important est prévu dans les prochaines semaines - Sprint ne fait pas mystère de vouloir développer son activité dans l’emballage. Ce segment, en comptant les étuis de Fabrègue et les PLV de Chabrillac et Cartonnage GIL (racheté en février dernier) représente aujourd’hui 15 millions d’euros soit tout juste 15% de ses recettes. « Les clients qui viennent nous voir pour une opération marketing, nous questionnaient régulièrement sur la PLV et le packaging, il est important, si l’on veut devenir un guichet unique, comme nous le souhaitons, que nous puissions leur répondre favorablement . Au-delà des demandes légitimes d’une partie de sa clientèle, Foad Rad voit aussi dans la plus grande polyvalence actuelle des équipements d’impression un outil supplémentaire pour aborder ces nouveaux marchés. De citer les machines offset, qui moyennant des options, peuvent passer de la carte imprimée à l’étui pliant ou les presses numériques qui répondent à de multiples demandes, pour les petites et moyennes séries, dans l’imprimé commercial, mais aussi le pack et les prototypes.

Offre disruptive

Pour autant, le dirigeant croît qu’un renforcement de son positionnement dans l’emballage et l’étiquette passera forcément par une offre « disruptive ». Et celle-ci se profile selon trois axes essentiellement : l’impression numérique de carton ondulé, pour réaliser des petites et moyennes séries de caisses, boîtes et présentoirs ; l’impression, là aussi numérique, d’étiquettes, « un segment qui ne cesse de croître » ; le web-to-pack. « L’emballage est un marché dynamique, qui croît de 2 à 3% par an mais nous restons des challengers, nous devons apporter une réponse innovante sur le marché.» résume le dirigeant. À partir de cette feuille de route, et sachant qu’il procédera surement comme il l’a fait jusque-là par acquisitions, voire par croissance organique, en réalisant des investissement dans l’outil industriel, le groupe aspire à réaliser 25% de son chiffre d’affaires dans l’emballage et l’étiquette d’ici quelques années. La porosité entre les marchés rendue possible par les technologies d’impression, mais aussi un fichier client bien garni, composé de quelque 5000 comptes entre PME et grands groupes à l’image de L’Oréal, Lidl, Bic ou Elle & Vire pourraient l’y aider.