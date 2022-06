Spotify forme un conseil consultatif pour lutter contre les contenus nuisibles

(Reuters) - Spotify Technology SA a annoncé lundi la création d'un conseil consultatif chargé de formuler des avis sur des questions telles que les discours de haine, la désinformation, l'extrémisme et les abus en ligne.

Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la lutte de Spotify contre les contenus nuisibles, alors que l'émission "The Joe Rogan Experience", accusée de diffuser des fausses informations sur le COVID-19, a valu de vives critiques au géant suédois.

Le groupe de 18 experts, qui comprend des membres du Center for Democracy & Technology à Washington, de l'Université de Göteborg en Suède et de l'Institut pour la technologie et la société au Brésil, conseillera Spotify dans le développement de ses produits et de ses politiques ainsi que dans sa réflexion sur les problèmes à venir.

"L'idée est de faire appel à ces experts de renommée mondiale, dont beaucoup sont dans ce domaine depuis plusieurs années", a déclaré Dustee Jenkins, responsable des relations publiques de Spotify.

"Pour nous assurer que nous ne leur parlons pas uniquement quand nous nous trouvons dans une situation (problématique)... Au contraire, nous les rencontrons assez régulièrement, afin d'être beaucoup plus proactifs sur la façon dont nous réfléchissons à ces questions dans toute l'entreprise."

Le conseil est purement consultatif, et Spotify peut accepter ou rejeter ses avis. Contrairement au conseil de surveillance de Facebook, qui décide lui-même ce qu'il examine, Spotify soumettra ses questions à son conseil.

Sarah Hoyle, chargée de la confiance et de la sécurité chez Spotify, a déclaré que le conseil consultatif n'avait pas été formé en réaction à une situation en particulier.

(Reportage Dawn Chmielewski à Los Angeles)