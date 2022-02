Sponsoring : tempête dans une bulle à Angoulême

L’histoire n’est pas banale ! Composé du président François Olislaeger avec Camille Etienne, Roland Lehoucq, Inès Léraud et Sophie Spoza, un jury du Festival international de la bande dessinée (FIBD) d’Angoulême en Charente a annoncé sa démission le 9 février au prétexte que le prix auquel il était associé portait le nom d’un sponsor. En l’occurrence Eco-Fauve Raja, une nouvelle catégorie créée en 2022 sur le thème des enjeux écologiques. Les cinq personnalités estiment que Raja s’achète une conscience à bon prix tandis que le distributeur d’emballages et de fournitures de bureau déplore que la démarche d’une entreprise soit par définition suspecte. « Il nous a paru inapproprié qu'une marque industrielle soit associée à un prix récompensant la bande dessinée écologiste, à des fins de communication et de promotion de son image », dit l’un tandis que l’autre répond que « condamner par avance l’ensemble du monde de l’entreprise, comme ont pu le faire certains membres du jury démissionnaires de l’Eco Fauve Raja, apparaît contradictoire avec les attentes manifestes de l’immense majorité des citoyens qui se tournent vers les entreprises, vers leur propre entreprise, pour leur demander d’agir de manière socialement responsable ». Plusieurs auteurs ont ensuite retiré leur titre de cette sélection qui en comptait sept dont Le droit du sol d'Etienne Davodeau (Delcourt) qui a tiré le premier. A noter que la catégorie « polar » est explicitement associée à la SNCF...

Contraintes sanitaires

Dépité, Franck Bondoux, délégué général du FIBD, tempère : « On n'a trahi personne. Tout le monde était parfaitement conscient dès le départ de la présence de cette entreprise. » D’autant que Raja soutient la manifestation depuis 2018, « dans les bons comme dans les mauvais moments ». Initialement programmée du 27 au 30 janvier 2022, la 49e édition doit finalement se tenir du 17 au 20 mars en raison des contraintes sanitaires. « Nous avons d'autres priorités que cette polémique », assène Franck Bondoux. Dirigé par Danièle Kapel-Marcivici qui voit dans la BD « une forme essentielle de culture populaire, au meilleur sens du terme, accessible à toutes et tous, facteur d’ouverture au monde et déterminante dans la relation que la jeunesse entretient à la lecture », Raja est engagé dans de nombreuses actions de mécénat et de soutiens aux artistes.

La sélection Eco-Fauve Raja