Sphere décroche une aide de l’État pour J&M Plast

Le sac à déchets est en pleine forme ! Pour preuve, l’un des leaders européens de cette spécialité, le groupe français Sphere, investit 13 millions d’euros dans l’agrandissement de sa filiale J&M Plast qui en produit à Beauzac (Haute-Loire) où elle est installée. La dépense concerne à la fois l’infrastructure et l’outil de production. L’investissement permettra de porter la surface du site implanté dans la zone d’activités de Pirolles de 6000 à 9000 m². Sphere pourra compter sur une aide de l’État de 450 000 euros, sous forme de subvention. Le Comité régional de sélection État-région a en effet donné une suite favorable à sa demande. Cette aide s’inscrit dans le plan France relance. « Ce type d’investissements sont essentiels pour nos territoires et permettront de participer pleinement au rebond économique de la Haute-Loire » souligne l’entreprise.

Cinq nouvelles lignes

Le projet porte sur l’installation de cinq lignes de production de sacs à déchets de toutes contenances, augmentant de plus de 50% la capacité productive du site. Chaque ligne sera constituée d’une extrudeuse, d’une machine pour le façonnage des sacs et de nombreux équipements périphériques : silos, systèmes d’approvisionnements, équipements électriques… J&M Plast, qui produit actuellement 13 200 tonnes de sacs à partir de ressources végétales renouvelables, ambitionne d’atteindre les 20 000 tonnes annuelles. Les travaux ont déjà commencé. L’usine sera en pleine capacité au 1er semestre 2024.

Créé en 1986, J&M Plast est depuis 2003 une filiale du groupe Sphere. L’entreprise fabrique des sacs à déchets et des sacs pour fruits et légumes. Ainsi, 60 % de sa production en volume est aujourd’hui dédiée à la fabrication de sacs pour fruits et légumes biosourcés compostables, le complément étant représenté par des gammes de sacs en polyéthylène majoritairement recyclé à destination des professionnels de la restauration, de la santé, de l’hygiène, de l’industrie et des services. La société fournit également les collectivités locales.