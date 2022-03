Spécialiste des textiles techniques, Chamatex construit une usine au Vietnam

Depuis 2016, Chamatex (290 salariés, 37 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 pour le groupe) envoie toute sa production de textile technique Matryx, breveté, en Asie, où elle est transformée en chaussures de sport pour ses clients, des marques de sport (2 millions de paires par an). « Tout est envoyé en Asie parce que plus personne ne fait de chaussures en France », explique le dirigeant de Chamatex, Gilles Réguillon. En 2011, il a repris une société qui n’employait plus qu’une quarantaine de personnes.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]