SPÉCIAL KPI : Bien connaître ses indicateurs clés, première étape d’une démarche d’amélioration de la performance

Mesurer les performances est le point de départ à toute démarche d’amélioration, que ce soit en termes de productivité, de qualité, de délais, de processus, ou de gestion des stocks. Pour cela, les indicateurs clés ou KPI sont indispensables afin d’atteindre les objectifs que s’est fixés l’entreprise. « La mesure de la performance touche tous les domaines de la chaîne de production, de la productivité, aux méthodes, en passant par la qualité », pose Hervé Guerrin, directeur général de Creative IT, éditeur du logiciel MES, QuBes.

Premier grand domaine de mesure, la productivité. Le taux de rendement global mesure la performance de la machine ou de l’appareil, de façon globale. Il est accompagné par d’autres indicateurs : niveau de production, taux de productivité, capacité de production, durée moyenne d’un cycle de production.

Le deuxième grand domaine a trait aux processus. Quelle est la durée moyenne de production par produit ? La durée moyenne d’un cycle de production ? Il donne aussi des informations sur la fiabilité des plannings et la densité des files d’attente.

Troisième aspect de la mesure de la performance : les délais. Délai moyen du traitement d’une commande, délai moyen de livraison, nombre de livraisons reçues à temps, traitement des contestations (retard, remboursement…)

Quelle data collecter ?

Les autres domaines de mesure : les stocks, les ressources, la qualité et la sécurité. Dans la gestion des stocks, l’entreprise va par exemple observer ses taux de rotation, le niveau de ses stocks, le nombre de jours d’avance. Enfin, les KPI liés à la qualité se concentreront sur la conformité des produits et le taux de produit conforme par machine. « Chaque point d’entrée a ses propres indicateurs », résume Hervé Guerrin. « Pour améliorer sa performance, il va falloir répondre à deux questions : quelle data collecter et pour en faire quoi ».

Au centre de la réflexion sur la mesure de la performance apparaît ainsi une nécessité : digitaliser le suivi de sa production afin d’améliorer la mesure de sa performance, condition elle-même requise pour optimiser cette performance.

Si en 2017, près de la moitié des industriels français reconnaissait ne pas avoir encore lancé de projet de transformation digitale dans leur entreprise*, les choses évoluent rapidement depuis 4 ans. La crise Covid est passée par là et l’enjeu de la digitalisation n’a jamais été aussi fort. En 2021, les environnements de travail ont beaucoup évolué : télétravail, essor des digital workplaces, bureaux et plateformes réorganisant la vie de l’entreprise, traitement de la data… La mesure de la performance ne fait pas exception et s’appuie de plus en plus sur l’outil numérique pour collecter, traiter et ainsi aider à la décision pour orienter la stratégie de l’entreprise. Pour le directeur général de Creative IT, « L’objectif premier de la numérisation du pilotage de la production est de venir en appui à l’entreprise dans cette mesure de la performance, et de l’accompagner dans sa prise de décision pour changer ou faire évoluer ses paramètres ».

* Source : Baromètre 2019 « Industrie 4.0 Wavestone »