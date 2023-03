SPÉCIAL GLOBAL INDUSTRIE 2023 : AVEC LA 5G, l’industrie 4.0 va décoller

En octobre 2022, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, l’affirmait : « La 5G est un pilier de l’industrie 4.0 et de l’usine du futur, qui seront déterminantes pour réussir la transition productive, écologique et numérique de notre industrie ».

Cet enthousiasme vient d’abord des qualités intrinsèques de la nouvelle génération de technologie mobile. Si les fréquences « basses » utilisées pour la 2G, 3G ou la 4G permettaient d’avoir une couverture large, celles dites hautes utilisées par la 5G capacités mais dans un rayon plus restreint. Ainsi la 5G, contrairement aux générations précédentes, s’appuie sur des antennes actives qui accroissent la rapidité et le volume de transmission des données.

Une technologie mobile taillée pour l’industrie ?

Et pour l’Industrie 4.0, cela offre des perspectives vraiment déterminantes. Outre un débit jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la 4G, la 5G réduit en effet la latence de 10 millisecondes à 1 milliseconde. Résultat, la 5G garantit une réactivité essentielle pour les activités de surveillance et de détection d’incidents, ou pour l’émergence de nouveaux services critiques comme les véhicules autonomes. De plus, la 5G permet d’accroître significativement la densité sur le réseau. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) note ainsi qu’elle va « multiplier par dix le nombre d’objets connectés simultanément au réseau ».

Pour les experts, cette caractéristique sonne l’heure de l’ultra-connectivité qui, dans l’industrie, va faciliter et multiplier les communications entre un grand nombre de machines connectées. Et l’autre grande force de cette nouvelle génération mobile vient de sa fonctionnalité de network slicing, ou virtualisation des réseaux. Elle permet ainsi de découper le réseau en plusieurs tranches virtuelles lesquelles sont chacune configurables en fonction des usages qu’elles visent : plus de débit ici, moins de latence ailleurs…

Enfin, tandis que le réseau public 5G est en cours de déploiement, d’autres réseaux 5G, mais privés eux, voient le jour. Ce qui offre l’avantage aux sites industriels de reprendre totalement en main leur connectivité. Et cet avantage est à portée de main de tous désormais. Dix mois après la publication du rapport de la mission 5G industrielle confiée à Philippe Herbert, qui pointait le coût prohibitif des redevances dues pour l’utilisation de fréquence sur la bande 2,6 GHz TDD, le décret publié le 4 janvier dernier a en effet réduit très fortement le prix à payer : 592 euros pour un réseau privé sur une zone de 300 m2 contre 70 992 euros auparavant.

5G + Edge Computing : l’alliance parfaite

De quoi faire faire un saut à l’Industrie 4.0 d’une époque de tests et balbutiements à un âge de maturité ? Sans doute. Notamment parce que la « 5G permettra aussi d’intégrer parfaitement des ordinateurs et des unités de stockage au réseau. Les industriels pourront ainsi utiliser l’Edge Computing pour procéder au traitement des données en périphérie du réseau, à proximité de la source, au cœur même des usines. Bien qu’il soit possible de travailler en Edge Computing sans la 5G, cette nouvelle génération de réseaux mobiles apportera à cette technologie davantage de vitesse, d’efficacité, de fiabilité et de réactivité », analyse Pascal Laurin, Directeur Industrie 4.0 Bosch France.

Dans les usines intelligentes, les bénéfices s’annoncent très concrets et payants. S’appuyer sur la surveillance vidéo pour détecter des défauts de production demande, par exemple, pour réagir très vite, d’avoir énormément de débit et une latence minime pour transmettre les flux, puis une grande puissance de calcul pour les analyser. Or cela peut-être difficilement porté par un réseau de données longue distance.

Ainsi, pour Grégoire de La Crouée, directeur du pôle Télécoms chez Hub One, « la 5G privée est vraiment une brique intrinsèque de l’Edge Computing. Elle va permettre aux industriels d’être autonomes sur la production qui est leur cœur de métier grâce à la conservation et au traitement des données en local . L’Edge Computing intégrant un réseau mobile privé apporte aussi des capacités de calcul inégalées et une connectivité performante pilotée de bout en bout localement ».