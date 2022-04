Performance, engagement, business et convivialité. C’est à travers ces quatre qualificatifs que les organisateurs du salon France Innovation Plasturgie qui s’est tenu à Lyon du 5 au 8 avril dresse un bilan positif d’une édition 2022 qui se déroulait dans un contexte géopolitique et économique inédit.

Une inquiétude des plasturgistes face à la flambée des cours qui contrastait avec la joie des retrouvailles sans écrans interposés et sans masques...

“Durant 4 jours, le salon a accueilli près de 10 000 visiteurs, une fréquentation au niveau de celle de l’édition 2017 qui démontre le pouvoir d’attractivité du salon”, souligne-t-on chez Idice, filiale d’Infopro-Digital, qui a en outre dénombré près de 800 auditeurs en conférences et ateliers.

Le virage de l’économie circulaire

“ C’est une belle édition qui valide la pertinence de ce salon. Le secteur a eu grande satisfaction à se retrouver, et ce malgré le contexte actuel très incertain. Les remontées évoquent un visitorat intéressant d’un point de vue qualitatif. Il existe, par rapport aux éditions précédentes, un virage bien visible au niveau de l’économie circulaire. Le logo végétalisé du FIP, à l’entrée du salon symbolise bien ce tournant”, témoigne Emmanuelle Perdrix, présidente de Polyvia, l’Union des transformateurs de polymères. Un tournant qu’illustre également le lancement par le centre technique IPC, à l’occasion du salon, d’un outil d’analyse de cycle de vie (ACV) enfin spécifiquement dédié à la plasturgie...

Une profession en pleine transition, de nombreuses innovations matières, machines, équipements, etc., de nouveaux matériaux industrialisables, des moments festifs et conviviaux... Retrouvez un bilan complet de l’évènement dans notre magazine de mai-juin 2022 à paraître prochainement.

La décarbonation en webinaire

A l’occasion du salon et juste avant sa tenue, la rédaction de Plastiques & Caoutchoucs Magazine organisait par ailleurs un webinaire explorant le potentiel de décarbonation des polymères dans quatre secteurs stratégiques (automobile, bâtiment, emballage et santé). Au menu : intégration de recyclé, écoconception, biosourcé, allégement ou réemploi, avec les interventions des présidents des pôles Marché de Polyvia, de Jean Martin, directeur général de l’Organisation professionnelle qui en présentait le récent Livre blanc et de Nathalie Curvat, directrice des salons Industrie et DG déléguée chez Infopro-Digital.

Le prochain FIP se tiendra dans deux ans. Rendez-vous du 11 au 14 juin 2024, toujours à Lyon Eurexpo.

Cliquez ici pour accéder au replay du webinaire “Décarbonation : pourquoi les plastiques sont indispensables”.