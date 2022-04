[Spécial FIP] Somocap et Cycl-add, grands gagnants des FIP Award et Pitch Startups

Somocap, en partenariat avec Arkema et Optimas, et Cycl-add. Ce sont les noms des grands gagnants des deux trophées organisés au cours du salon France Innovation Plasturgie : le FIP Award et le Pitch Startups. Les deux prix ont été remis le jeudi 7 avril. Le jury était composé de Jean Martin, directeur général de Polyvia, Stéphane Ravassard, expert Matériaux et procédés plasturgie chez Stellantis, Slimane Merabti, vice-président Industrialisation FD IEC chez Schneider Electric, Gaultier Massip, ingénieur en Ecoconception chez Citeo et Fabian Tubiana, rédacteur en chef de Plastiques & Caoutchoucs Magazine.



Avant la remise des prix, l’assistance a pu écouter les présentations rapides (2 minutes) des six prétendants au Pitch Startups (Carbiolice, Cycl-add, Green-Big, Lavoisier Composites, Polyloop et Skytech) et des quatre entreprises retenues dans la dernière ligne droite du FIP Award (Aurayplast, Natureplast, Somocap et Nextis). À noter que ce dernier trophée vise à récompenser une collaboration marquante ayant permis la réalisation d’une pièce industrielle.

Collaborations marquantes

C’est justement la coopération réussie entre Somocap, Arkema et Optimas qu’a voulu récompenser le jury en attribuant le prix au projet “Radical Coupling”, un système de liaison mécanique qui permet de raccorder, plus facilement et rapidement que les solutions classiques, des segments de tunnel préfabriqués pour les infrastructures souterraines. Le développement industriel conduira en 2023 à la production de voussoirs préfabriqués utilisant la solution consistant en un surmoulage de la résine composite Elium d’Arkema par un thermoplastique. A la clé : absence de corrosion, diminution de la rigidité de l’infrastructure, résistance mécanique ou à la chaleur et facilité de mise en œuvre... “Un vrai travail en mode collaboratif ! ”, a insisté Fabrice Sorhouet, président de Somocap, en recevant son trophée.

Coté Startups, c’est Cycl-add qui s’est distinguée. Hervé Guerry, son fondateur et président est également gérant du bureau d'études Créastuce, basé à Oyonnax (Ain) dans la Plastics-Vallée. L’objectif de la jeune pousse est de recycler des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération. “Nous récupérons deux types de déchets : des plastiques en mélange souillés et abîmés et des déchets industriels comme des pots de peinture eux aussi sans solution de recyclage. Avec ces déchets, nous créons une nouvelle chimie qui nous permet d’obtenir des matières haute-performance, capables de passer les normes du marché du gaz par exemple, 100 % recyclée, additifs compris”, détaille Hervé Guerry. Cycl-add, dont l’activité a été plusieurs fois évoquée sur l’usinenouvelle.com, compte déjà de nombreux clients.

Coup de cœur du jury

La qualité des dossiers présentés était au rendez-vous pour ces deux trophées. C’est pourquoi le jury a tenu à remettre deux prix “coup de cœur”.

Pour le FIP Award, c’est Aurayplast, qui a produit en urgence un nouveau système antiprédation pour la société Edulimer qui élève des moules de Bouchots dans les Côtes d’Armor, qui a bénéficié de cet encouragement. Le système est un écarteur en PP recyclé conçu par le bureau d’études Expert solution 3D.

Et pour les startups, le coup de cœur du jury s’adresse à Polyloop qui développe des unités de recyclage de PVC clé en main installées sur le site même des transformateurs. Basées sur une technologie de dissolution sélective, les premières installations seront mises en service à partir de décembre 2022, tandis que l’entreprise s’attaque aussi désormais, sur le même principe, au recyclage des composites.