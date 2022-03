[Spécial FIP] « Objectif : doubler notre production à l’horizon 2024 », affirme Fabien Chambon chez Wittmann Battenfeld

Plastiques & Caoutchoucs Magazine. - Wittmann Battenfeld expose au salon France Innovation Plasturgie. Quelles solutions allez-vous y présenter ?

Fabien Chambon. - Wittmann Battenfeld France présente au FIP des technologies qui allient prouesse énergétique et respect de l’environnement, avec notamment trois installations complètes 4.0. La première est une application silicone sur SmartPower Combimould pour la production d’un support de téléphone portable en PC et LSR. Équipée d’un robot Wittmann W921, la presse est associée à un thermorégulateur Tempro plus D2 140 °C double circuit, d’un dessiccateur Aton plus 30 et d’une pompe doseuse type E Top 5000P de chez Elmet. Quant à la deuxième, il s’agit d’une cellule de production EcoPower 55 totalement intégrée qui permet de démontrer notre savoir-faire dans l’industrie médicale via la fabrication d’un collier de serrage sur un moule 8 empreintes fourni par l’allemand WILAmed et une machine EcoPower 55/350 entièrement électrique, équipée des logiciels HiQ Flow, HiQ Melt et HiQ Metering.

[...]