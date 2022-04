La société Kaïros a développé un matériau biosourcé, le Kairlin, conçu à partir de fibres de lin ou de chanvre, et de composants naturels. De faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, il n’a besoin que de peu d’énergie pour être produit, ne génère aucune émanation chimique et peut être intégralement recyclé ou transformé en fin de vie en compost industriel. ©Kaïros

Il est produit en Normandie en circuit court, près des champs où est cultivé le lin. Ce matériau a été imaginé pour répondre aux besoins de l’affichage publicitaire, du marketing de point de vente, des supports événementiels, de la signalétique ou encore du packaging. Il se présente sous forme de feuilles, plaques ou panneaux, disponibles en plusieurs épaisseurs.

Léger, rigide et résistant, il peut être découpé, thermoformé et plié. La composition de ce matériau breveté peut varier en fonction des besoins techniques ou esthétiques des clients avant l’usinage et le thermoformage. Le matériau pourra ainsi laisser apparaître ou non les fibres naturelles, être de couleur unie, transparent ou opaque, brillant ou mat, texturé ou parfaitement lisse pour une impression de haute qualité. La surface poli miroir (rugosité Ra < 0,8µm) autorise des impressions en sérigraphie, marquage à chaud et contre-collage direct.