[Spécial FIP] La Schmolle sort le grand jeu

C’est au sein du bureau d’études MG2, basé à Bellignat (01) qu’est née la Schmolle, un jeu de pétanque molle tout terrain. « L’idée est venue d’un échange entre collègues autour de la machine à café. Un salarié voulait acheter une pétanque molle. Or, nous avions un stock important de matière issue du reliquat de production de notre masque barrière UNS1 Air-Flow-One que nous cherchions à valoriser », raconte Emmanuel Girod, cogérant de MG2.

Une réalisation maison

L’entreprise, qui dispose de tous les savoir-faire nécessaires en interne à savoir design, conception, prototypage, réalisation d’outillages et injection plastique, s’est donc lancée. Elle a modélisé l'objet en 3D grâce à un logiciel de Simcon puis est passée à la fabrication. En 2 semaines, les premières pièces sortaient. La Schmolle est réalisée en TPE de Kraiburg par injection surmoulage. Le collage des deux demi-coques en plastique au toucher soyeux et résistant à l’abrasion, est ensuite réalisé par injection d’une troisième matière avec encapsulage d’un lest constitué de billes en acier calibrées à l’intérieur. Contrairement à une boule de pétanque traditionnelle, la Schmolle comporte un matelas d’air pour apporter de l’amorti.

Qui a fait quoi ?

MG2 fabrique le jeu sur son site dans l’Ain. L’insertion de grenaille d’acier est la seule opération manuelle effectuée pour l’instant chez un industriel basé à Oyonnax (01). Chaque boule mesure 70 mm de diamètre, comme dans un jeu de pétanque classique. Le poids moyen de la boule de Schmolle est de 280 g contre 700 pour une boule en métal. Une version en plastique 100 % recyclé est déjà à l’étude chez MG2. ©MG2