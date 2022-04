[Spécial FIP] La preuve par cinq

Produire, grâce à une presse à injecter électrique de 400 tonnes, une pièce nécessitant une force de fermeture de 650 tonnes avec une presse hydraulique. C’est possible et c’est ce que veulent démontrer cinq industriels de la plasturgie en faisant notamment une démonstration au cours du salon FIP. La pièce en question est un bac de rangement pour enfant de 25 litres produit par le français Sundis sous l’appellation Tractobox. Sumitomo Demag, ATC (groupe Imepsa), Sise, Kistler et Hasco s’associent donc dans cette démonstration à l’occasion de France Innovation Plasturgie.

Prolongement logique d’un partenariat noué début 2021 et qui a été officiellement présenté et célébré le 25 novembre 2021 au centre d’essais moules ATC Annecy (Haute-Savoie). Équipé depuis septembre 2021 de deux presses Sumitomo Demag tout électriques (100 et 500 tonnes) supplémentaires, celui-ci est en service depuis l’automne 2019. « L’objectif est de livrer des moules clé en main à nos clients, de nous placer dans une démarche de coconstruction et d’apporter encore plus de savoir-faire autour de notre métier de mouliste. Quand on livre un outillage, des modifications sont souvent nécessaires avant la mise en production. Or, il existe très peu de centres d’essais de ce type en France. Grâce à lui, nous apportons à nos clients une prestation complète et fiable, sans perturber la production dans leurs ateliers », souligne Laurent Stipal, président d’Imepsa groupe. Le mouliste AMG pour des mécaniques sans asservissements et son centre ATC, Sumitomo Demag pour les presses électriques, Sise pour ses régulateurs de température pour moules à canaux chauds MV3, Kistler avec son système de surveillance des processus Comoneo et Hasco pour ses éléments de coulissement sans graisse, « l’avenir de nos activités passe par les partenariats que nous tissons aujourd’hui », ajoute Laurent Stipal.

Un temps d’injection divisé par deux

« Venez utiliser nos machines. Nous sommes là pour vous accompagner », renchérit Gilles Mazzolini, directeur général de Sumitomo Demag France, s’adressant à tous les transformateurs de l’Hexagone, mais aussi aux industriels présents lors de la présentation de ce partenariat à Annecy. L’occasion pour la filiale française du constructeur de presses japonais de mettre en avant son IntElect2 500/920-3000, la plus grosse machine tout électrique de l’entreprise actuellement, et, encore une fois, de montrer l’intérêt des presses 100 % électriques. « Tous les moules qui tournaient auparavant sur des presses hydrauliques de 650/800 tonnes de force de fermeture peuvent le faire aujourd’hui sur des 500 tonnes tout électriques », illustre le directeur général.

Au centre d’essais ATC, ce jour-là, c’est une pièce pour charriot élévateur de 1,5 kg en PP chargé à 40 % qui fait l’objet de la démonstration. « Cette pièce était avant produite avec une presse hydraulique de 800 tonnes. En descendant la force de fermeture par palier, on remarque qu’à 400 tonnes de force de fermeture électrique, il est possible de produire une pièce de même qualité avec un temps d’injection de 3 secondes au lieu de 6 », explique Laurent Gattelet, responsable du centre d’essais ATC. Un temps d’injection divisé par deux et, cerise sur le gâteau, des gains en termes de consommation d’énergie…