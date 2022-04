[Spécial FIP] IPC lance un outil d’ACV dédié à la plasturgie

C3R’Impact, c’est le nom du nouvel outil d’Analyse de Cycle de Vie développé par le Centre technique IPC. Dédié aux industriels de la plasturgie, il est présenté à l'occasion du salon FIP qui se tient cette semaine à Lyon Eurexpo. IPC a développé cet outil suite à l’entrée en vigueur de la loi antigaspillage Agec en 2020 qui transforme en profondeur le secteur et l’amène à évoluer vers davantage de réduction, de réutilisation et de recyclage. « Face à ces mesures et aux nouvelles REP annoncées début 2022, la société demande une plus grande transparence des organisations et notamment sur l’impact environnemental de leurs activités », précise IPC dans un communiqué.

