[Spécial FIP] Engel électrifie à moindre encombrement

Les nouvelles machines à injecter tout électriques e-mac du constructeur Engel ont pour atout majeur leur compacité. Grâce à la géométrie optimisée de la genouillère, la machine e-mac 465/180, présentée sur le salon FIP, est ainsi plus courte de 450 mm que le modèle précédent de 180 tonnes, et ce avec la même course d’ouverture.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]