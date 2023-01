Sparck Technologies intègre l’impression à son système d’emballage à la demande

La personnalisation atteint un nouveau pallier dans l'e-commerce. Sparck Technologies, que l’on connaît mieux pour ses machines dites « box on demand », permettant de fabriquer un carton aux dimensions du lot à emballer puis d’y insérer les produits à l’intérieur, intègre l’impression jet d’encre à son offre. Sont concernées les deux machines au catalogue de l’équipementier : la CVP Impack et la CVP Everest. Concrètement, grâce à cette nouvelle option, il sera possible à l’e-commerçant non seulement de fabriquer un colis sur mesure mais aussi de le personnaliser à l'envi en imprimant des images, du texte et des logos en couleur jusqu'à 360 dpi, ainsi des QR codes, des codes permettant d'obtenir des images en réalité augmentée ou encore des codes-barres type GS1. L’objectif ? Permettre d’améliorer l’expérience utilisateur, en particulier « l’unboxing » - le déballage en français - au moment de la réception et de l’ouverture du colis.

Carton et ruban

Le système d'impression utilise une encre LED UV à séchage instantané et est disponible en version monochrome ou en couleur (CMJN). Placé en aval de la machine, il intervient une fois l’emballage fabriqué et peut imprimer à la fois sur le carton et le ruban adhésif. Les têtes agissent, en fonction des besoins, sur les trois faces du carton.

« Grâce à cette technologie d’impression, les responsables marketing du e-commerce et du commerce de détail ont la possibilité de créer des expériences d'ouverture de colis passionnantes pour leurs clients - indique Lionel Gally, responsable du développement commercial France de Sparck Technologies - les possibilités sont infinies : de l’impression d’un prénom sur le colis à l’occasion d’un anniversaire, à des mentions complémentaires telles que "colis fragile", à des textes promotionnels spécifiques ou individualisés. »

Basé à Drachten, aux Pays-Bas, Sparck Technologies développe des machines pour l’emballage sur mesure de lots hétérogènes au travers d’un processus qui prévoit, à la suite, la fabrication de la caisse carton, le remplissage, la fermeture et l’étiquetage des colis. L’entreprise met en avant une solution permettant de réduire de 50% les volumes de colis et de 30% l'utilisation de cartons.