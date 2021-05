SpaceX fait atterrir son prototype de fusée, caméras-piétons pour les policiers et gendarmes, Citroën Ami Cargo... Les cinq images de la semaine

La Citroën Ami se décline en version utilitaire

Citroën a adapté sa voiture sans permis aux clients désireux de plus d’espace de chargement et sort la Citroën Ami Cargo. Cette déclinaison de l’Ami supprime le siège passager pour disposer d’un coffre sur le côté du véhicule. La zone peut également être convertie en mini-bureau pouvant accueillir documents et une tablette par exemple. Qui a parlé de télétravail à la maison ? Crédit photo : Citroën.

Pour la première fois en France, Total fait le plein d’un porte-conteneurs en GNL

En pleine transformation pour réduire ses émissions polluantes, le groupe pétrolier Total a avitaillé un porte-conteneurs en GNL le 30 avril au terminal méthanier de Dunkerque (Nord). C’est la première fois qu'une telle opération s'est déroulée en France. Crédit photo : HAPPYDAY / Total.

SpaceX parvient enfin à faire atterrir son prototype de fusée Starship

Après quatre échecs, SpaceX a réussi à faire atterrir l’un de ses prototypes de fusée Starship. Un progrès important pour l’entreprise américaine. Crédit photo : SpaceX.

Les forces de l’ordre bientôt équipées de caméras-piéton

Le ministère de l’Intérieur a désigné Motorola Solutions pour équiper les forces de sécurité intérieure de quelque 30 000 caméras-piéton. Un contrat de 15 millions d'euros. Ces caméras-piéton pourront notamment transmettre en direct le flux vidéo lorsqu’un agent sort son arme. Il s’agit d’un des plus larges déploiements de caméras-piétons au monde, selon Motorola Solutions. Crédit photo : Motorola Solutions.

Un billard signé Bugatti pour être embarqué à bord d'un yacht

Pas facile de jouer au billard lorsque le sol tangue. Bugatti propose une solution à ses riches clients avec une table spécialement conçue pour les bateaux. « Les pieds du billard s’ajustent individuellement afin de compenser les mouvements du bateau et de maintenir le plateau parfaitement horizontal », explique Bugatti. Crédit photo : Bugatti.