SpaceX choisi pour deux projets européens à la place des lanceurs russes

"Les États membres ont décidé de lancer Euclid et Hera sur Falcon 9", a déclaré le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, aux journalistes après une réunion du conseil ministériel de l'agence, ce 20 octobre. Le télescope spatial Euclid et la sonde Hera font partie d'une mission de suivi de la sonde DART de la Nasa qui a réussi le mois dernier à modifier la trajectoire d'un satellite dans le premier test d'un futur système de défense planétaire. Les lancements auront lieu respectivement en 2023 et 2024.

L'ESA avait entamé des discussions techniques préliminaires avec SpaceX quant à l'utilisation temporaire de ses lanceurs après que le conflit ukrainien a bloqué l'accès aux fusées russes Soyouz.

Par ailleurs, l'ESA a annoncé qu'un troisième satellite construit par Airbus, le Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, ou EarthCARE, sera lancé par l'européen Vega C à la place de Soyouz. Il sera lancé début 2024, pour combler une lacune dans la modélisation scientifique du changement climatique.

L'ESA est toujours à la recherche d'alternatives pour deux autres missions. D'autant plus que le programme Ariane 6 accumule les retards...

Avec Reuters (Tim Hepher, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)