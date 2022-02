Soyouz, ISS, Mars... Les coopérations spatiales avec la Russie ébranlées par la guerre en Ukraine

Espaces aériens fermés, sanctions financières et commerciales, dons d'armement... La guerre en Ukraine n'aura pas mis longtemps à faire entrer le monde dans « une nouvelle ère », selon les mots du chancelier allemand Olaf Scholz. Les tensions entre l'Occident et la Russie s'étendent désormais à tous les secteurs, même ceux qui avaient jusqu'ici résisté aux crises les plus graves de ces dernières décennies, à l'image du spatial. Les menaces ont débuté jeudi 24 février, lorsque Dmitry Rogozin, le président de l'agence spatiale russe Roscosmos, a évoqué la situation de la Station spatiale internationale (ISS), qui abrite à ce jour quatre Américains, deux Russes et un Allemand.

Une future station russe

[...]