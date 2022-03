Sous pression face à la Russie, Engie augmente ses achats de gaz en Norvège

TotalEnergies n'est pas le seul groupe français mis dans l'embarras par ses activités en Russie. La guerre en Ukraine et le flot de sanctions contre son envahisseur affectent également le géant de l'énergie Engie. « Nous prenons note des évolutions de la situation, en lien avec les sanctions américaines, et analysons les conséquences à en tirer pour le groupe », peut-on lire dans une déclaration publiée mardi 1er mars. L'entreprise, qui signale ne pas avoir d'activité industrielle en Russie, explique que ses liens commerciaux avec le pays portent sur des contrats d'approvisionnement de gaz et précise avoir « sur la période récente (...) augmenté [ses] achats de gaz d'origine norvégienne et de GNL ».

Dégringolade en Bourse

L'une de ses principales expositions se situe en vérité du côté de Nord Stream 2, le projet de gazoduc censé approvisionner l'Europe en contournant le territoire ukrainien. Estimé environ 10 milliards d'euros, ce gazoduc porté par le russe Gazprom a été en partie financé par Engie, sous la forme d'un prêt de près d'un milliard d'euros. Une participation qui interroge et dont l'issue devient de plus en plus incertaine, la société suisse chargée du projet venant de déposer le bilan en raison des sanctions.

Alors que l'Etat français détient plus de 20% du capital d'Engie, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré mardi matin qu'il s'entretiendrait prochainement avec la directrice générale du groupe Catherine MacGregor et qu'il y avait désormais un « problème de principe » pour les entreprises occidentales à travailler en Russie. Des déclarations qui ont affolé la Bourse : le cours de l'action Engie avait perdu plus de 13% en fin de journée.

Avec Reuters (Bertrand Boucey, Benjamin Mallet et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)