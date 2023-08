Sous pression, Amazon limite l’emploi de plastique

Davantage qu’en France, les associations à but non lucratif ont souvent de l'influence aux États-Unis, lorsqu’elles se posent en tant que représentants des petits actionnaires. Créée en 1992, As You Sow est une fondation dont la mission est de favoriser la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises. Pour ce faire, l’organisation coalise les intérêts des petits actionnaires, mais aussi les investisseurs, afin d’orienter la politique des groupes dont ils sont en partie propriétaires. La diminution des emballages en plastique représente justement l’une des missions de cette organisation non gouvernementale (ONG) qui s’est attaquée à Amazon. As You Sow s’appuie sur l’étude Breaking the Plastic Wave, réalisée par le cabinet The Pew Charitable Trusts, et dont la principale conclusion est de dire que si rien n’est fait, la quantité de plastique présent dans les océans va tripler d’ici à 2040, sachant que 11 millions de tonnes de déchets y sont déversées chaque année.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]