Sous la houlette d'Anne-Laure Roger, le Fashion Cube Denim Center fabrique des jeans made in France

Prendre la direction d’une usine pour relocaliser la production de jeans en France fut une évidence pour cette ingénieure textile originaire des Hauts-de-France. Le FashionCube Denim Center, installé à Neuville-en-Ferrain dans le Nord, fait le pari d’une production locale, au plus près des consommateurs.

Les premiers jeans confectionnés ici le sont pour Jules, l’une des six marques du groupe FashionCube, avec Grain de Malice, Bizzbee, Orsay, Pimkie et RougeGorge. « La production commence. On espère atteindre 410 000 pièces par an d’ici deux à trois ans », projette Anne-Laure Roger. À 42 ans, elle est convaincue par le made in France.

« C’est un projet passionnant et novateur. Il fallait tout penser, tout créer. Une magnifique aventure », précise-t-elle. Après un troisième cycle universitaire à l’Institut de la mode à Paris, elle nourrit l’envie profonde de travailler dans une usine de production en France. « Ce qui m’intéressait, c’était de passer de la 2D à la 3D, du patron à la pièce réalisée », indique-t-elle. Avant de revenir dans le Nord, elle a été coordinatrice de projet sur un site de production de maroquinerie dans l’Est de la France, puis responsable de développement et directrice du site pendant sept ans.

Attirée par le côté précurseur du projet de FashionCube, elle aime relever les défis. « Notre challenge est de repenser les process de fabrication, de les automatiser et de les simplifier. Une de nos valeurs est l’innovation pour faire mieux, plus rapidement, et mobiliser la force de nos équipes à d’autres tâches. » Et ajoute que ce modèle « doit être duplicable ».

Vous lisez un article de L'Usine Nouvelle n° 3707 - Juin 2022

