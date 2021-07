Soupçons de lien entre la vaccination à AstraZeneca et Janssen et des cas de syndrome de Guillain-Barré en Europe et aux Etats-Unis

15 jours gratuits et sans engagement

Après les cas de thromboses rares, le syndrome de Guillain-Barré pourrait-il aussi jeter un voile de méfiance sur les vaccins anti-Covid-19 d’AstraZeneca et de Janssen (Johnson & Johnson) ? Le 12 juillet, la FDA, l’autorité sanitaire américaine, a émis une alerte sur un possible risque de survenue de ce syndrome neuropathique chez des personnes vaccinées avec le produit Janssen. 100 cas auraient été recensés, dont 1 décès. En Europe, le 9 juillet, un rapport du Comité de pharmacovigilance sur la gestion des risques (PRAC) de l’Agence européenne du médicament (EMA) a lui aussi relevé un risque potentiel pour ce même syndrome, mais avec l’utilisation du vaccin AstraZeneca, à la suite de 156 cas rapportés dans l’Union européenne et la zone économique européenne, hors Royaume-Uni.