[Sortie d'usine] Regardez comment Audi fabrique ses moteurs électriques

Audi se relance dans l'électrique. La marque aux anneaux en est déjà à la deuxième génération de ses véhicules à zéro émission. Elle a présenté le 13 avril le Q4 e-tron, l'un des modèles phares de son offensive, dans un marché de plus en plus concurrentiel. Il sera équipé d'un moteur de nouvelle génération, basé sur la "Premium Platform Electric (PPE) " développée conjointement avec Porsche, autre marque du groupe Volkswagen.

Le principal centre de production de moteurs électriques de la marque se situe à Györ, en Hongrie. Il fabrique des moteurs destinés à la e-tron depuis 2018. Plus de 187 000 systèmes d'entrainement électriques ont été produits entre 2018 et fin 2020. L'équipe dédiée à cette activité est passée d'une centaine de personnes en 2018 à 700 en 2021. Les lignes de production de moteurs électriques sont d'ailleurs en cours d'extension, avec 15 000 m² de surface supplémentaire, pour fabriquer la nouvelle famille de moteurs électriques.

Le bobinage, clé de l'efficacité du moteur

Une vidéo publiée par Audi en 2018 montre les principales étapes de la fabrication du moteur électrique pour les modèles de la génération précédente. On peut d'abord y voir la fabrication du stator (la partie fixe du moteur, dont le champ électromagnétique fait tourner le rotor) dans le centre de bobinage et d'insertion. Il s'agit d'enrouler une quantité optimale de fil de cuivre émaillé de manière particulièrement compacte. Avec un principe simple : plus l'enroulement est serré, plus la puissance délivrée est efficace.

Ensuite, cette compression de fils de cuivre doit être insérée dans son boitier. Celui-ci est associé à d'autres éléments qui composent l'essieu électrique : l'électronique de puissance, qui se trouve dans son propre boîtier, l'engrenage et deux arbres à bride qui transmettent la puissance aux roues. La vidéo montre les différents postes de montage, très automatisés. Les pièces circulent via des AGV et robots entre les différents ateliers sur une ligne d'assemblage modulaire.

Les employés produisent deux systèmes d'entraînement d'essieu électrique pour chaque Audi e-tron, Découvrez en images leur fabrication.