[Sortie d'usine] Le spectaculaire assemblage de la fusée géante de la Nasa en timelapse

L'étage principal du Space launch system (SLS) de la Nasa a pris place entre ses deux propulseurs secondaires. Une vidéo en timelapse montre les différentes étapes de cette opération délicate qui s'est déroulée dans la plus grande usine de l'agence américaine, le Vehicule assembly building en Floride (Etats-Unis), réaménagé pour accueillir la fusée géante. On y voit l'immense tronc de 61 mètres, construit par Boeing, glisser dans une des salles du bâtiment, avant de pivoter à l'horizontale puis descendre entre les deux propulseurs. Prochaine étape : finaliser l'assemblage de la capsule Orion (à laquelle Airbus et ArianeGroup contribuent) à l'étage principal de la fusée avant qu'elle ne rejoigne le Kennedy Space Center pour des essais dynamiques. Fin 2021, le Space launch system doit réaliser la première mission du programme Artemis, qui ambitionne d'envoyer deux astronautes sur la Lune d'ici 2024. A LIRE AUSSI [Sortie d'usine] La NASA et Boeing assemblent la fusée Space Launch System

Future fusée la plus puissante au monde

L’étage central du SLS est comme sa colonne vertébrale. C’est lui qui fournira à la fusée une bonne partie de sa force de propulsion. Avec une poussée de 3 800 tonnes, la fusée sera la plus puissante de la NASA depuis Saturn V, le gigantesque lanceur qui a amené les Américains sur la Lune en 1969 et plusieurs fois après cela. De haut en bas, l’étape principal du SLS est composé : d’un anneau qui représente le “cerveau” de la fusée (ordinateurs de vol, caméras, équipements électroniques) ; du réservoir d’oxygène liquide ; d’une partie intermédiaire pour relier les réservoirs et abriter d’autres systèmes électroniques ; du réservoir d’hydrogène liquide ; et enfin des quatre moteurs RS-25.

Objectif Lune 2021

Propulsée par le SLS, Orion partira sans équipage à bord pour rejoindre l’orbite lunaire d'ici la fin de l'année. Lors de ce vol, la capsule devrait s’approcher jusqu’à 100 kilomètres de la Lune afin de récolter des données pour les expéditions suivantes, cette fois accompagnées d’astronautes. Après un voyage d’environ trois semaines, Orion devrait revenir pour un amerrissage au large des côtes californiennes. A LIRE AUSSI Quelle est cette technologie européenne sur laquelle compte la Nasa pour revenir sur la Lune ?

Après un premier essai raté en janvier 2021, la Nasa avait réussi les test de mise à feu statique de l'étage principal deux mois plus tard. Pour de nombreux observateurs, l'objectif du programme Artemis, lancé par surprise en 2017 par Donald Trump, paraît difficilement atteignable compte-tenu des délais. Et s'annonce déjà extrêmement couteux pour le contribuable américain. En mai 2021, la Nasa a soumis une demande au Congrès pour obtenir une rallonge d'1,6 milliard de dollars, malgré un budget initial de 21 milliards de dollars.