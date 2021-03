[Sortie d'usine] Dans les coulisses de la fabrication de la nouvelle Peugeot 308 à Mulhouse

Pour la fabrication de sa nouvelle 308, Peugeot s’est tourné vers son usine de Mulhouse (Haut-Rhin). Sa commercialisation est prévue pour le deuxième trimestre 2021.

Plateforme EMP2

L’usine de Mulhouse arbore depuis peu la bannière de Stellantis. Pour rappel ce géant est né en 2021 de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler et emploie 400 000 personnes à travers le monde. Il s’agit du quatrième groupe automobile mondial.

Le site de Mulhouse a fait l’objet d’un investissement de 213 millions d’euros pour la période 2020 à 2022 afin d’en faire une référence dans les technologies hybrides. L’usine accueille la plateforme multiénergie EMP2 (Efficiency Modular Platform 2) destinée à l’électrification des véhicules de Stellantis. La plateforme, qui constitue la base de la nouvelle 308, est composée de nouveaux éléments de structure pour réduire la consommation et limiter les émissions de CO2.

Le site d’assemblage des 508 et DS 7 Crossback

L’usine de Stellantis à Mulhouse assemble également les Peugeot 508, 508 SW ainsi que le DS 7 Crossback et emploie 5 000 personnes. Elle avait été fondée en 1962 et était d’abord destinée aux véhicules d’entrée de gamme et de moyenne gamme. Depuis 2017, l’usine terminale est dédiée aux véhicules moyens et haut de gamme. L’arrivée de la nouvelle 308 sur les lignes d’assemblage est censée booster la production de l’usine qui avait plongé en 2020 avec 50 000 véhicules (DS 7Crossback et Peugeot 508) contre 230 000 en 2019.

Outre l’usine terminale, le site est composé d’une usine mécanique, d’une fonderie ainsi que d’une forge, une des plus grandes d’Europe. L’usine de Mulhouse fait partie des cinq en France de PSA, sur un total de 16 en Europe.