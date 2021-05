[Sortie d'usine] Comment sont conçus les fourgons électriques de Ford E-Transit, prévus pour 2022

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ford Les fourgons E-Transit sont assemblés au « centre d’excellence » de Ford à Dunton, au Royaume-Uni.

Ford poursuit son programme en vue de la commercialisation de ses fourgons électriques E-Transit. Le constructeur automobile américain a annoncé qu’il démarrera une campagne de tests de ses véhicules avec des clients à partir de la fin de l’été 2021. Ces tests se réaliseront avec des grandes entreprises du secteur des supermarchés, de la livraison à domicile, des services postaux ainsi que des services publics en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni. Le but est de tester les véhicules en conditions réelles avant de démarrer la production à grande échelle. Les fourgons E-Transit sont assemblés au « centre d’excellence » de Ford à Dunton, au Royaume-Uni.

25 déclinaisons

« Les essais dans le monde réel sont une étape importante dans notre parcours pour fournir le E-Transit entièrement électrique et nous permettront de mieux comprendre comment aider les clients de différents secteurs à améliorer leur productivité en utilisant une énergie zéro émission », précise Andrew Mottram, l'ingénieur en chef de programme E-Transit et Véhicules commerciaux de Ford Europe.

Les véhicules E-Transit participant à l’essai se déclinent en fourgons et châssis-cabine, certains pouvant intégrer des carrosseries frigorifiques, des ridelles et des rayonnages intérieurs. En comptant les différentes options de carrosserie, de longueur, de hauteur de toit et de masse brute du véhicule, les clients auront le choix entre 25 déclinaisons possibles de l’E-Transit.

L’E-Transit prévoit une charge utile jusqu’à 1 616 kg pour les fourgonnettes et 1 967 kg pour les modèles à châssis-cabine. Son groupe motopropulseur tout électrique offrirait jusqu'à 200 kW de puissance et une autonomie de 350 km.

Commercialisation en 2022

Les E-Transits de Ford pourraient débarquer sur le marché au printemps 2022. D’ici là, la campagne de tests devra avoir récolté suffisamment de données pour adapter les dernières fonctionnalités de connectivité.

La filiale Ford Europe représente 43 000 salariés sur les 186 000 exerçant à travers le monde au sein du groupe. Ford Europe dispose de 14 usines de fabrication, avec dix installations en propriété exclusive et quatre installations de coentreprise non consolidées.