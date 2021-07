[Sortie d'usine] A l'usine de Mirabel au Québec, Airbus prépare le premier A220 destiné à Air France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Air France Air France recevra en septembre sa première livraison de Airbus A 220-300.

Plus que deux mois. Air France s’apprête à recevoir dès septembre sa première livraison d’A220-300, le monocouloir court et moyen-courrier d’Airbus, capable d'accueillir près de 150 passagers. Les appareils seront livrés depuis l’usine d’assemblage de Mirabel au Québec (Canada). Celle-ci prépare la dernière finition avant leur envol : la livrée aux couleurs de la compagnie aérienne française dont le fameux hippocampe ailé.

Le site de Mirabel portait auparavant les couleurs de Bombardier. Initialement porteur du projet, le constructeur canadien n’avait pas pu suivre et s’était délesté du programme CSeries (nom de l'appareil à l'époque) en février 2020.

Un modèle plus léger avec plus de composites

La commande de 60 appareils pour Air France est censée remplacer les A 318 et 319 sur les court et moyen-courriers. Par rapport à ces derniers, les A 220 consomment 20 % de carburant en moins et réduisent leur empreinte sonore de 34 %. Ce gain d’énergie et d’impact sonore est notamment dû à une utilisation plus importante des pièces en composites dans les A 220. Pour rappel, Air France vise à réduire de 50% des émissions de CO2 par passager/km d’ici à 2030 par rapport à 2005. A LIRE AUSSI Au Technocentre de Nantes, Airbus accélère l'intégration des composites dans les avions du futur

Bien que française, la compagnie Air France n’a pas été la première à bénéficier des A 220.164 appareils ont été livrés fin juin 2021 auprès de neuf opérateurs différents dont Delta Airlines (Etats-Unis), Swiss Air Lines, Korean Air ou encore Air Canada. Tous les A 220 destinés aux compagnies aériennes américaines sont quant à eux produits à l’usine de Mobile en Alabama. « À terme, vers le milieu de la décennie, nous assemblerons environ 10 avions par mois à Mirabel et 4 avions par mois à Mobile », explique un porte-parole d’Airbus à L’Usine Nouvelle. A LIRE AUSSI Pour faire des économies, Air France retire les A380 de sa flotte plus tôt que prévu

Avant d’atteindre Paris et de faire voyager les passagers d’Air France, l’A 220 devra effectuer une série de tests au sol et en vol. Après son arrivée, le personnel navigant d’Air France sera formé pendant plus d’un mois à bord de cet appareil.