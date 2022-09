Soren et Envie 2E inaugurent un site de recyclage de panneaux photovoltaïques en Gironde

«Une première mondiale!» C’est ainsi que le directeur général de Soren, Nicolas Defrenne, présente l’usine inaugurée mardi 27 septembre à Saint-Loubès (Gironde). L’éco-organisme, agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés, s’est associé à Envie 2E, un ensemble de structures qui proposent des services de collecte, de manutention et de gestion aux professionnels comme aux particuliers, pour mettre sur pied ce site qui a nécessité un investissement de 2 millions d’euros. Le lieu dispose de la première ligne de réemploi et de réutilisation en Europe et utilisera, surtout, un procédé de délamination par lame chaude qui permet notamment de récupérer du verre plat. Une technologie inédite: seule une autre machine, au Japon, le permet, sans être encore entrée en service.

