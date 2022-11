Soprema transforme la glassine d’étiquettes en isolant pour les bâtiments

La glassine fait parler d’elle en ce moment. Et les industriels de l’emballage et de l’étiquette ne sont pas les seuls à s’y intéresser. « Nous avions recours jusque-là aux vieux papiers pour fabriquer notre ouate de cellulose dont nous nous servons pour isoler les maisons et les bâtiments, mais inexorablement, le papier journal tend à disparaître et avec lui les déchets associés, indique Christophe Bourgoin, directeur de l’usine CSI du groupe Soprema à Cestas (Gironde), nous constatons des baisses de l’ordre de 8% par an. Il nous fallait trouver un gisement alternatif. » Le groupe alsacien spécialisé dans les produits d’étanchéité et les isolants pour le bâtiment démarre dans cette même usine une ligne de recyclage de glassine d’étiquettes adhésives afin de produire une nouvelle référence d’isolant à base de ouate de cellulose, le Cristal. Elle est l’aboutissement de cinq années de développement.

