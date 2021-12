Soprema investit 110 millions d'euros pour renforcer sa production d’isolants biosourcés dans les Vosges

15 jours gratuits et sans engagement

Pavatex voit plus grand. Le fabricant d’isolants biosourcés va bénéficier de deux nouvelles lignes de production, pour un montant d’environ 110 millions d’euros. Le site de production de Golbey (Vosges) s’étendra à partir du printemps 2022. Des panneaux isolants en fibre de bois flexibles, avec un objectif de 30 000 tonnes par an, seront produits sur une ligne baptisée Pavatex II, construite « à proximité immédiate » de l’usine actuelle. Dans la ville voisine de Chavelot (Vosges), une nouvelle usine, Pavatex III, doit être opérationnelle fin 2023. Elle sera dédiée aux panneaux isolants en fibre de bois rigides. 60 000 tonnes doivent y être produites par an.