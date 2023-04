Sophie Binet à la tête de la CGT, ravitaillement de drones en vol, Renault Espace 6… Les cinq images de la semaine

Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT

A la surprise générale, Sophie Binet a été élue secrétaire générale de la CGT vendredi 31 mars alors que les deux favorites, Marie Buisson et Céline Verzeletti, n'ont pas su convaincre. Cette figure bien connue du syndicat était chargée de l'égalité femmes-hommes au niveau de la confédération et représentait les ingénieurs et les cadres. Née en 1982, elle a exercé comme conseillère principale d’éducation en lycée professionnel, et intervient régulièrement dans les médias pour prendre la parole sur les thèmes du travail, du chômage des cadres et de la transition écologique. Elle devient la première femme à prendre la tête de la CGT.

Airbus veut automatiser le ravitaillement des drones en vol

Airbus développe actuellement une nouvelle technologie de ravitaillement en vol des appareils autonomes dans le cadre de son programme Auto’Mate, l’un des dix projets menés par Airbus UpNext, filiale de l’avionneur chargée d’explorer les technologies de rupture. Lors d’essais réalisés mardi 28 mars en Espagne, Airbus a fait décoller quatre drones DT-25 qui ont rejoint un avion de transport et de ravitaillement A310 MRTT. Celui-ci a pris successivement le contrôle de chacun d’entre eux pour les ravitailler grâce à l’intelligence artificielle et des algorithmes de contrôle coopératif.

Premiers essais en mer pour le SNA Duguay-Trouin

Le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Duguay-Trouin a quitté le port de Cherbourg (Manche) lundi 27 mars, presque 14 ans après que Naval Group a entamé sa construction. Il s’apprête à passer plusieurs tests avant d’être livré à la Marine nationale d’ici la fin de l’année. Le sous-marin fait partie du programme Barracuda (pour lequel ont déjà été déboursés 9 milliards d’euros) qui vise à remplacer les cinq SNA tricolores de type Rubis, mis en service au cours des années 1980, par six SNA neufs. Le premier SNA, le Suffren, a été livré en novembre 2020. Les quatre autres devraient être confiés à l’Armée d’ici 2030.

Renault transforme son Espace en SUV

Renault a dévoilé mardi 28 mars l’Espace 6, la dernière génération de son fameux monospace familial qui a vu le jour il y a 40 ans. Transformé en SUV, le véhicule n’a plus grand-chose à voir avec le modèle dont les quatre premières générations ont rencontré un franc succès. Il propose 5 à 7 places et s’inspire du Renault Austral, bien que plus long. A l’intérieur, peu de nouveautés sont à signaler. Le tableau de bord «Open R», équipé de deux écrans de 12 pouces et fonctionnant sous Google Android Auto, est similaire à celui de l’Austral. Ce nouveau modèle démontre la volonté de la marque au losange de conquérir le marché du SUV. En 2014, elle présentait le Renault Captur, puis dévoilait l’année suivante le Renault Kadjar, remplacé par l’Austral en 2022.

L'usine de pizzas Buitoni va fermer ses portes

Le site de production de pizzas Buitoni (Nestlé) à Caudry (Nord) n'aura pas résisté au scandale sanitaire qui l'a frappé en mars 2022. Sa fermeture a été annoncée jeudi 30 mars. La présence de bactéries E.Coli dans les pizzas surgelées de la gamme Fraich'Up avait provoqué à l'époque la mort de deux enfants et l'hospitalisation de dizaines d'autres. Arrêtée pendant neuf mois, la production a repris dans l'usine fin 2022, avant un nouvel arrêt début mars - définitif donc. Les syndicats indiquent que les salaires de la centaine de salariés seront maintenus jusqu'au 31 décembre 2023, le temps pour Nestlé de chercher un repreneur.