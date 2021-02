Sony va-t-il résister aux assauts de Samsung et OmniVision dans les capteurs d’image?

La bataille des capteurs d’image Cmos de smartphones monte d’un cran. Deux des trois plus grands fournisseurs mondiaux, le coréen Samsung Electronics et le chinois OmniVision Technologies, ont lancé chacun un capteur à 50 megapixels, presque en même temps que le japonais Sony. Les trois nouveaux composants affichent des caractéristiques techniques de haut vol, presque identiques. L’ambition de Samsung Electronics et OmniVision Technologies est claire : continuer de tailler des croupières à Sony, qui domine allègrement le marché mondial.