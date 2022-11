Sony la joue sans plastique

À partir de 2023, Sony va éliminer le plastique de ses emballages. Le géant japonais de l’électronique précise que cette décision concerne les nouveaux produits destinés au grand public de moins d’un kilogramme. Sont ainsi touchés les téléphones, les appareils photographiques et autres accessoires pour l’audio. « À la place du plastique, nous utiliserons principalement du papier et un matériau composite fait de bambou, de papier recyclé et de fibres de canne à sucre », indique le fabricant. La démarche s’appliquera à une date ultérieure aux équipements de taille et de poids plus conséquents comme les téléviseurs.