Sony et Honda, une nouvelle alliance stratégique pour commercialiser des véhicules électriques

Une nouvelle alliance stratégique dans le monde de la mobilité. Honda et Sony, deux sociétés japonaises majeures dans le domaine de l'automobile pour la première et des produits électroniques grand public pour la seconde, ont annoncé vendredi 4 mars leur ambition de créer une coentreprise pour développer et vendre des véhicules électriques.

Cette nouvelle entité, dont le nom n'a pas encore été annoncé, pourrait voir le jour dès cette année avec pour objectif de commercialiser un premier modèle en 2025. Honda sera responsable de la fabrication du premier modèle tandis que Sony développera la plateforme de services de mobilité, précise un communiqué publié par Sony.

«Cette alliance vise à réunir les capacités de développement de la mobilité, la technologie de fabrication des carrosseries de véhicules et l'expérience de gestion du service après-vente cultivées par Honda depuis de nombreuses années, avec l'expertise de Sony dans le développement et l'application des technologies d'imagerie, de détection, de télécommunication, de réseau et de divertissement, afin de réaliser une nouvelle génération de mobilité et de services qui s'alignent étroitement sur les utilisateurs et l'environnement, et qui continuent d'évoluer à l'avenir», précise le communiqué.

Sony cherche à réorienter son activité

Le géant japonais de l'électronique Sony fait face à une concurrence de plus en plus rude ces dernières années, notamment face à au coréen Samsung. Cette nouvelle alliance avec Honda s'inscrit dans la continuité de la décision annoncée en janvier dernier par le directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, de créer une nouvelle société, Sony Mobility. Dans le domaine des véhicules électriques, Sony pourra compter sur son arsenal de technologies sophistiquées notamment dans les capteurs, essentiels à la conduite autonome.

