Sony entame son virage des capteurs d’images vers les services avec sa plateforme Aitrios

Sony fait un pas de plus vers les logiciels et services. Le géant japonais de l’électronique a présenté mercredi 6 octobre 2021 sa plateforme d’edge computing et d’Internet des objets, Aitrios, dédiée au développement de solutions de détection basées sur l’intelligence artificielle. Sa commercialisation devrait débuter à la fin de l’année au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.