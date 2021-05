Sony décroche dans les capteurs d’images, la faute à Huawei ? Pas seulement

Pour la première fois depuis 2006, le géant japonais de l’électronique Sony décroche dans les capteurs d’images Cmos, alors que le marché reste en croissance. En cause : la perte d’une grande partie de l’activité avec le client Huawei et la montée de la concurrence de la part de Samsung, d'OmniVision et de SK Hynix. Un mauvais signal pour le groupe japonais d'électronique.