Sommet européen de Versailles, projets dans l’hydrogène, nouveau combi Volkswagen… Les 5 images de la semaine

Les dépendances stratégiques de l'Europe au cœur du sommet de Versailles

Les chefs d’Etats et de gouvernements des 27 pays membres de l’Union européenne étaient réunis en sommet les 10 et 11 mars à Versailles (Yvelines), dans le but d’apporter des réponses aux lacunes stratégiques mises en lumière par la guerre en Ukraine. La dépendance de l'Europe aux énergies importées de la Russie, qui lui fournit notamment 40% de son gaz, et ses difficultés à coopérer sur le plan militaire ont été largement évoquées.

Les candidats au Piiec hydrogène se précisent

Le ministère de l'Economie a présenté les 15 projets sélectionnés pour le Piiec hydrogène européen, qui prévoit notamment de la production d'hydrogène vert, mais aussi des réservoirs et des piles à combustible pour la mobilité. Il accompagnera notamment les projets de McPhy à Belfort et d'Elogen à Vendôme (Loir-et-Cher), qui comptent tous deux construire des gigafactories d'électrolyseurs, et celui initié par Air Liquide à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).

Un héritier électrique pour le Combi Volkswagen

Volkswagen a dévoilé mercredi 9 mars l'ID. Buzz, un véhicule 100% électrique inspiré de son Combi légendaire. Ce nouveau modèle abritera un moteur de 150 kW et une batterie lithium-ion de 77 kWh, qui lui permettront d'atteindre une autonomie de 400 kilomètres. L’usine de Hanovre (Allemagne) devrait débuter la production dès le premier semestre 2022, avec un objectif de 10 000 ventes par an en France.

Apple double la puissance de la puce de son Mac

Apple a présenté un nouveau Mac de bureau, le Mac Studio, motorisé par sa nouvelle puce maison M1 Ultra. Celle-ci double la puissance de calcul du précédent modèle, en combinant 20 cœurs de traitement générique, 64 cœurs de traitement graphiques et 32 cœurs de traitement neuronal. Au total, elle réunit ainsi pas moins de 114 milliards de transistors !

La Moselle tire un trait sur le charbon

Alors que la centrale à charbon de Saint-Avold s’éteindra définitivement fin mars, la Moselle cherche à accueillir de nouvelles industries plus écologiques. En partenariat avec une filiale d'Engie, GazelEnergie prévoit par exemple d'y construire une unité de production d’hydrogène vert d'une capacité de 5 mégawatts.