Solvay s’engage pour réduire l’empreinte environnementale de son carbonate de soude et signe la paix avec l’activiste Bluebell

Bluebell Capital Partners ne relâchait pas la pression sur Solvay depuis presque deux ans. Connu pour ses actions offensives sur Lufthansa ou Danone, qui avaient sans doute contribué au départ d’un directeur financier pour le premier et à celui du PDG pour le second, le fonds activiste basé à Londres (Royaume-Uni) a signé un accord avec Solvay pour mettre fin à sa campagne ciblant le chimiste belge. Bluebell n’a cessé de dénoncer un manque d’engagement de Solvay en matière environnementale pour ses activités de production de carbonate de soude et l’impact de son usine italienne de Rosignano, célèbre pour la plage voisine dont la blancheur du sable et le turquoise des eaux sont en partie liés aux rejets du site dans la Méditerranée. En deux ans, Bluebell a inondé de courriers les dirigeants et parfois les actionnaires de Solvay, monopolisé l’attention dans les deux dernières assemblées générales avec plus de 50 questions posées en 2021 et plus de 100 cette année, et avait même demandé la destitution d’Ilham Kadri, la PDG du groupe. Le tout en étant titulaire d’une seule action du groupe belge…

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]