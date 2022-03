Solvay nomme FenS comme partenaire européen pour ses huiles lubrifiantes Fomblin® PFPE

FenS, le partenaire idéal pour le marché européen



Le choix de nommer FenS comme partenaire européen de Fomblin® est basé sur la stratégie et le niveau de service de FenS, qui correspond parfaitement dans la politique de Solvay. FenS possède plus de 30 ans de connaissance et d'expérience dans le domaine des lubrifiants. En outre, la vente de Fomblin® est un ajout intéressant au portefeuille actuel de lubrifiants synthétiques et fluorés de FenS. Pour cette raison, FenS est considéré comme le partenaire idéal pour offrir son expertise technique et poursuivre l'expansion du marché. FenS se caractérise par sa forte implication et son niveau de service extrêmement élevé", selon Dries Steijnen, directeur des ventes des partenaires de distribution EMEA chez Solvay.



Les lubrifiants Fomblin® PFPE relèvent tous les défis



Ce partenariat va notamment couvrir la gamma de lubrifiants Fomblin® PFPE. Les lubrifiants Fomblin® PFPE sont des lubrifiants fluorés et couvrent des industries comme l'automobile, l’oxygène médicale, l'aérospatiale et les semi-conducteurs. Les lubrifiants Fomblin® PFPE sont spécifiquement conçus pour les applications où la chaleur, la corrosion, la durée de vie, la toxicité, les produits chimiques et les solvants, sont des défis lors de la lubrification.

À propos de Solvay Specialty Polymers



Solvay Specialty Polymers fabrique plus de 1500 produits à travers 35 marques de polymères de haute performance - polymères fluorés, élastomères fluorés, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères sulfonés, ultra-polymères aromatiques, polymères haute barrière et composés réticulés de haute performance - destinés à l'aérospatiale, aux énergies alternatives, à l'automobile, à la santé, aux membranes, automobile, pétrole et gaz, emballage, semi-conducteurs, fils et câbles et autres industries.

Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com.



À propos de FenS



FenS est une société privée basée aux Pays-Bas, fournisseur et spécialiste international de lubrifiants de haute qualité et de nettoyants de précision destinés à l'automobile, l'aviation, le médical, l'optique, les semi-conducteurs, l'oxygène, le gaz et la mécanique fine.



Pour en savoir plus, consultez le site www.fens.nl.



Contenu proposé par Fens