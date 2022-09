Solvay investit à La Rochelle en vue des batteries solides et diversifie ses produits de terres rares

Le groupe chimique belge Solvay a investi un peu plus de 20 millions d’euros sur son usine de La Rochelle (Charente-Maritime) pour implanter une unité pilote, de R&D et pré-industrielle, pour des matériaux dédiés aux électrolytes des futures batteries solides dans l’automobile électrique et hybride. En parallèle, Solvay muscle ses capacités de formulations de terres rares en ciblant les aimants permanents utilisés dans les moteurs électriques. Une soixantaine d’emplois est en vue.