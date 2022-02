Solvay injecte 300 M€ à Tavaux pour en faire le plus grand site de PVDF d’Europe

© Tavaux

Solvay va investir 300 millions d’euros à Tavaux (Jura) pour porter la capacité de production de son PVDF, de la marque Solef, à 35 000 t/an. « Cette extension, totalement intégrée et digitalisée, fera de Tavaux le plus grand site de production de PVDF en Europe », a précisé le groupe belge. Elle sera finalisée d'ici décembre 2023 et fait suite à un doublement de la capacité de production de PVDF à Changshu, en Chine, annoncée en novembre 2019. Le PVDF est un fluoropolymère thermoplastique, utilisé dans la fabrication de batteries lithium-ion comme liant ou comme revêtement de séparateur. Il bénéficie, à ce titre, de la croissance rapide des véhicules électriques et hybrides.

Depuis plus de 30 ans, Solvay développe des solutions pour l'industrie automobile. En plus du PVDF, le groupe continue de gagner des parts de marché en fournissant des matériaux qui permettent aux équipementiers automobiles de réduire le poids des véhicules et leurs émissions de CO2 (composites pour châssis, silices pour pneus….).

La transition vers l'électrification devant s'accélérer au cours de la prochaine décennie, Solvay prévoit une augmentation des ventes sur son segment Matériaux dans le marché automobile, d'environ 800 M€ en 2021 à plus de 2,5 Mrds € d'ici à 2030.

A noter que cette augmentation de capacité de Solvay fait suite aux récentes annonces du français Arkema qui prévoit d’augmenter de 50 % sa capacité de PVDF Kynar pour l’automobile à Pierre-Bénite (France) et à (Changshu).