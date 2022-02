Solvay engage 300 millions d’euros à Tavaux sur des matériaux pour batteries automobiles

Le chimiste belge Solvay débloque une enveloppe de 300 millions d’euros pour faire de son complexe jurassien, à Tavaux, son plus grand site de PVDF au monde et le plus important en Europe. Solvay vise des capacités de 35 000 tonnes par an de ce polymère fluoré dès la fin 2023 pour mieux accompagner la demande en matériaux pour batteries destinées aux véhicules hybrides et électriques.