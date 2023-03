Solutions de nettoyage et d’hygiène : Solenis va acquérir Diversey pour 4,6 milliards de dollars

Le groupe Solenis vient d’annoncer l’acquisition de Diversey Holdings (CA d’un peu plus de 2,6 Mrds $), un fournisseur américain de solutions d’hygiène, de nettoyage et de prévention des infections. Le rachat, dont le montant est estimé à environ 4,6 milliards de dollars, devrait être finalisé au cours du second semestre 2023.