Solutions 30 : Glass Lewis déconseille aux actionnaires d'approuver les comptes 2020

© BRENDAN MCDERMID Le cabinet de conseil aux investisseurs Glass Lewis invite les actionnaires de Solutions 30 à ne pas approuver les comptes de 2020, au sujet desquels le cabinet d'audit EY s'est dit dans l'"impossibilité d'exprimer une opinion". /Photo prise le 4 mai 2021/REUTERS/Brendan McDermid

"Nous ne pensons pas que les actionnaires puissent prendre des décisions réfléchies (...)", a expliqué Glass Lewis dans un rapport destiné à ses clients et mis à la disposition de la presse ce mardi.

Glass Lewis a ajouté que les actionnaires de Solutions 30, spécialiste de l'installation des compteurs électriques, "peuvent raisonnablement mettre en cause la performance du directoire et du conseil de surveillance dans l'exercice de leur fonction de contrôle au cours du dernier exercice" et leur a conseillé de ne pas ratifier leurs actes.

L'assemblée générale annuelle de Solutions 30 est prévue le 30 juin. Les actionnaires peuvent voter jusqu'au 21 juin.

(Danilo Masoni, version française Laura Marchioro)