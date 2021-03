SOLUTION LTE ICOM : Des communications radios innovantes pour une résilience optimale en industrie

Couverture sans limite, contact immédiat sans interaction physique, appels individuels et de groupe sécurisés, PTI… Concilier enjeux sécuritaires, sanitaires et de productivité des sites industriels est l’objectif des nouvelles technologies de communication à l’instar de la Radio LTE qui accompagne les industries en cette période exceptionnelle liée à la Covid19. Cette solution de communication inédite améliore la coordination des équipes tout en offrant de nouvelles capacités d’appel et de sécurité encore jamais proposées par un seul équipement. La technologie Radio LTE Icom, c’est une mise en relation instantanée, une couverture sans limite de distance et une continuité de service (carte SIM multi-opérateurs). Les équipes intra et inter-sites, en France ou à travers l’Europe, restent en permanence en contact dans le respect des règles de distanciation sociale en disposant de nombreuses fonctions de sécurité : alarme manuelle, PTI, géolocalisation en temps réel, remontée d’alertes… Les opérateurs, sur sites à risques thermiques ou chimiques par exemple, apprécient de signaler une détresse directement depuis le bouton d’urgence de leur terminal LTE. En prime, la mise en service immédiate et l’absence d’infrastructure réseau spécifique nécessitant des frais de maintenance réguliers facilitent un déploiement rapide de la solution.